В Петербурге начали работу три из пяти заявленных к запуску гастропространств

К концу текущего года в Петербурге начали работу три из пяти заявленных ранее к запуску гастропространств: «Аллея Вкусов» в ТРК «Паркмолл» (Выборгский район), «Фудхолл» в ТРК «Голливуд» (Приморский район) и «Фудкультура» в ТРК «ПИК» (Адмиралтейский район). Подобная динамика повторяет паттерн предыдущего года, обращают внимание аналитики агентства CORE.XP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным экспертов, несмотря на частичную реализацию планов, рынок сохраняет высокую динамику роста. На фоне устойчивого интереса к формату фудхоллов с 2022 года в Петербурге и Ленобласти было открыто 15 новых проектов. К концу этого года общее количество действующих гастропространств в регионе достигло 22.

При этом половина действующих фудхоллов (50%) расположена в составе торговых центров. Еще 32% проектов размещены в отдельных зданиях, полностью переоборудованных под формат общественного питания — чаще всего это бывшие продовольственные рынки. Современные проекты также встречаются в составе МФК или на первых этажах жилых домов, их доля растет, но пока остается относительно небольшой — 18%.

Наибольшая концентрация гастропространств в Петербурге зафиксирована в Приморском районе, на который приходится 23% от общего числа объектов. Существенные доли также сосредоточены в Адмиралтейском и Центральном районах — 18% и 14% соответственно. Ленинградская область постепенно усиливает свое присутствие на рынке: на ее территории расположено 9% всех гастроплощадок региона.

О том, как Петербург развивает гастротуризм — в материале «Guide Ъ Северо-Запад».

Андрей Цедрик