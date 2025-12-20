В Волгодонске водитель на автомобиле «ВАЗ» сбил несовершеннолетнюю и скрылся

В Волгодонске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором травмы получила несовершеннолетняя девушка, переходившая улицу. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ростовской области.

По оперативным данным, ДТП случилось в Волгодонске 19 декабря в 22:14 в районе дома №18 по пр. Курчатова. Водитель 2005 года рождения управлял автомобилем «ВАЗ 21093» и, при проезде регулируемого пешеходного перехода на красный сигнал светофора, допустил наезд на девушку 2008 года рождения, переходившую проезжую часть.

Водитель скрылся с места прошествия, но впоследствии был разыскан.

«В результате ДТП пешеход с полученными травмами доставлена в больницу», – констатировали полицейские. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ефим Мартов