Volvo подала заявку на регистрацию в России трех товарных знаков

Шведский автомобильный концерн Volvo, приостановивший работу в России в феврале 2022 года, подал в Роспатент заявку на регистрацию трех товарных знаков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные ведомства. Две регистрируемые марки носят название Volvo, третья — Volvo Penta.

Товарные знаки Volvo зарегистрированы по трем классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): № 07, 12 и 37. Они охватывают производство грузовых и легковых автомобилей, фургонов и автобусов, станков и двигателей, а также услуги по ремонту и обслуживанию техники. Заявки в Роспатент были поданы 17 декабря 2025 года из Швеции.

В 2023 году активы Volvo в России, в том числе завод по производству грузовиков в Калуге, перешли под операционный контроль бизнесмена Игоря Кима.