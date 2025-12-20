Ну и блог с ним

Бывший король супертяжелого веса Энтони Джошуа оказался первым, кому удалось отправить в нокаут увлекшегося профессиональным боксом и извлечением из него таких доходов, какие и не снились многим выдающимся чемпионам, ютубера Джейка Пола в нокаут. Впрочем, даже свернутая кулаком британца челюсть не стала для американца, продержавшегося против гиганта пять с половиной раундов, поводом сильно огорчаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джейк Пол (слева) в бою против Энтони Джошуа

Фото: Lynne Sladky / AP Джейк Пол (слева) в бою против Энтони Джошуа

Фото: Lynne Sladky / AP

Джейк Пол, блогер, успевший превратиться в спортивный феномен, мог считать своим большим достижением уже тот факт, что известные комментаторы, обозреватели рассказывают о бое, венчавшем программу шоу в Майами, почти на полном серьезе. Не забывая, конечно, добавить, что это «спортивный entertainment», в котором процесс, антураж не менее важны, чем результат, но с минимумом сарказма и ехидных улыбок. Бой как бой. Хотя один из оппонентов — это двухметровый атлет с богатейшим послужным списком, который не так давно, до появления Александра Усика, был королем супертяжелой категории, а сейчас, проиграв чуть больше года назад Даниэлю Дюбуа, возвращается в драку за престижные трофеи, отчаянно нуждаясь в позитивных эмоциях, а другой — мужчина, по сути, вполне обычных габаритов, увлекшийся боксом пять лет назад. Победы Пола над вплотную приблизившимся к 60-летию Майком Тайсоном, над давно по уши увязшим в криминальных историях Хулио Сесаром Чавесом-младшим, какой бы сомнительной ни была их ценность, сделали свое дело. И среди зрителей, собравшихся в Kaseya Center, кажется, было немало тех, кому, веря в сенсацию, хотелось ютубера поддержать, подбодрить.

Но на сей раз обошлось без сенсации.

Все успехи Джейка Пола в это бою свелись к паре по крайней мере более или менее внятных попаданий, которые не представляли никакой опасности для здоровья Энтони Джошуа, а также к клинчам, ставшим для американца в какой-то момент чуть ли не основным тактическим оружием, но выходившим довольно нелепыми: пытался обнять могучего противника, но под его весом стекал на пол, присаживаясь на колени. Зато за первые четыре раунда пропустил всего-то 17 ударов. Впрочем, от ощущения, что Джошуа, будто держа в голове, что ранний финиш — скверный сценарий для развлекательного жанра, сам себя сдерживал, некуда было деться. Зато когда в пятом раунде перестал сдерживать, пошли удары и нокдауны — один, второй… А завершился поединок в шестом, когда запертый в углу и уже, видимо, мало что понимающий Пол пропустил короткий правый в голову. Так состоялся первый проигрыш нокаутом в карьере Джейка Пола. Поражение-то у него уже было — от Томми Фьюри в 2023 году, но в равном бою, раздельным решением.

Правда, жестокий нокаут, судя по всему, не слишком огорчил ютубера, который наверняка успел убедиться, что, допустим, Франсиса Нганну, здоровенного детину, чемпиона UFC, основного в смешанных единоборствах промоушена, в супертяжелом весе, «панчера» от Бога, Энтони Джошуа уничтожил во втором раунде, а до Нганну меньше шести против него продержался хороший шведский боксер Отто Валлин. Пол с удовольствием выкладывал из больницы снимки свернутой и сломанной челюсти, с удовольствием рассказывал, что мотивацию боксировать дальше сохранил. Но, конечно, с соперниками «своего размера» — будет стараться добраться до чемпионского титула в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

А Джошуа, пока Пол выслушивал от врачей подробные инструкции, как ему в ближайшее время питаться и общаться, подтверждал, что принимает предложение о поединке против соотечественника Тайсона Фьюри, еще одного бывшего претендента на королевский статус, остановленного Усиком. Интересный и без всяких оговорок насчет «развлекательности» матч, но едва ли ему светит призовой фонд, нестыдный на фоне того, что был у этого странного боя в Майами. А BBC для тех, кто забыл, напоминал: ну да, поделить его участники должны что-то в районе $250 млн. Спортивный бизнес — штука удивительная.

Алексей Доспехов