Минпромторг анонсировал первый полет «Байкала» УЗГА в ближайшее время

Первый полет легкомоторного самолета «Байкал» с российским двигателем ВК-800 запланирован на ближайшее время, сообщили в Минпромторге РФ РИА «Новости». В министерстве отметили, что АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА, Екатеринбург) изготовило опытные образцы самолета ЛМС-901 и двигателя ВК-800, а также провело испытания двигателя в составе летающей лаборатории Як-40.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В настоящее время ведутся сертификационные испытания, в ближайшее время ожидается первый полет самолета с двигателем ВК-800»,— рассказали изданию в министерстве.

Разработка девятиместного самолета «Байкал» ведется для замены самолета Ан-2 на местных воздушных линиях. УЗГА является исполнителем контракта для доработки легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» до 2027 года.

ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Он оснащен одним турбовинтовым двигателем и рассчитан на перевозку до девяти пассажиров. Запустить в серийное производство его планируют в конце 2026 года.

Осенью этого года президент Владимир Путин поручил ускорить работу над созданием самолетов «Байкал».