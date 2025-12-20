Стриминги накручивают аудиторию

Рынок музыкальных стримингов в 2025 году вырос почти на четверть. Их общий объем в 2025 году составил 46 млрд руб., сообщает Forbes со ссылкой на данные «Яндекс Музыки». При этом 98% доходов сервисы получают от подписки, оставшиеся 2% — выручка от рекламы.

Участники отрасли говорят о насыщении рынка и прогнозируют замедление роста. Серьезная борьба за потребителя начнется через год, прогнозирует исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов: «Музыкальная индустрия уже почти 10 лет — это аренда доступа к библиотеке треков.

И мы зависим от количества людей, которые потенциально могут оплатить доступ. Поэтому вопрос в том, как заинтересовать тех, кто еще не в стриминге, ведь для некоторых из них музыка не является настолько важной составляющей жизненного пространства, чтобы за нее платить. У нас еще есть, куда расти.

К 2027 году аудитория стримингов увеличится, а дальше начнется борьба за тех, кто слушает музыку бесплатно, но легально — за рекламу».

Ядро музыкальных стримингов составляет поп- и хип-хоп музыка. Заметно прибавляют в аудитории локальные сцены с яркой региональной идентичностью. Растет и ламповый инди-сегмент, и альтернативная поп-сцена. Новые проекты расширяют аудиторию стримингов, отмечает директор по работе с партнерами музыкальной дистрибуции Pulse Владимир Юрченко: «2025-й был годом роста точно так же, как и 2024-й. Артистов становится больше, многие из них после смены ландшафта в 2022 году окрепли, вышли на новый уровень, стали собирать большие площадки. Появилось значительное количество лейблов не только в Москве, но и в регионах. И никакого замедления не наблюдается. В 2026 году, если не рассматривать "черных лебедей", индустрия продолжит расти. Будут появляться новые инструменты анализа и взаимодействия с рынком, институциональных моментов, которые начнут выводить стриминги на новый уровень».

Крупнейшими игроками рынка музыкальных сервисов по оценке J’son & Partners Consulting, стали «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «Звук», Apple Music, «Кион Музыка» и Spotify. При этом российские сервисы все еще не так привлекательны для артистов, как зарубежные, говорит музыкант, участник группы «Черная речка» Игорь Рысев: «Российский рынок растет из-за отсутствия конкурирующих платформ, особенно таких, как Spotify. Это является отчасти проблемой на будущее для таких площадок, как "Яндекс Музыка": ограниченные каталог и возможности по расширению географии, малое количество реальных пользователей в сравнении с большими общедоступными во всем мире платформами. Для артистов эти цифры мало что значат, особенно для DIY-сегмента. Стоимость прослушивания на российских платформах значительно ниже, чем на зарубежных, поэтому было бы странно, если бы какие-то артисты не обращали внимания, как себя ведет их каталог на Spotify или iTunes.

Большие игры даже для небольших групп все-таки там идут. А рост "Яндекса" и VK мало соприкасается с реальностью исполнителей. В этом смысле я не знаю никого, кто серьезно бы относился к запуску каких-то новых отечественных платформ. Дистрибуторы добавят их в список доставки, там появятся альбомы, и все. Кто будет их слушать, начнут ли поступать оттуда какие-то копейки, ни для кого не имеет значения».

Развитие музыкального рынка продолжится за счет работы с артистами как брендами. Речь идет о концертах, мерче, работе с соцсетями и креативными промо, говорят участники отрасли. На стримингах можно будет заработать не только попаданием в плейлист, но и за счет фан-базы и возможности собирать донаты, отмечает руководитель факультета музыки Universal University Артем Адырхаев: «За последние два-три года количество активных артистов выросло на 20-30%. Это и начинающие независимые музыканты, и артисты из регионов, которые раньше просто не доходили до широкой аудитории. Стриминг здесь сыграл ключевую роль. Сегодня, чтобы выпустить песню, вам не нужен лейбл, дистрибуторская сеть, большие бюджеты — достаточно небольшой, даже домашней студии и грамотной работы с соцсетями. Поэтому каталоги платформ растут очень быстро, чему способствует еще и развитие нейросетей.

Каждую неделю выходит за сотню тысяч новых треков, и конкуренция за внимание слушателя стала значительно выше, чем пять лет назад»

По данным музыкального сервиса «Звук», главным артистом 2025 года стал Ваня Дмитриенко. Самой прослушиваемой артисткой назвали Anna Asti, а среди групп фавориты слушателей — «Бонд с кнопкой». При этом лидером по числу треков в чартах стал рэпер Баста.

Юлия Савина