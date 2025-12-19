Анкара проспала «прилет»

Руководство Турции попыталось преуменьшить проблему с неопознанным дроном, вторгшимся в воздушное пространство республики 15 декабря со стороны Черного моря. Три дня спустя после инцидента Министерство национальной обороны страны выступило с заявлением, что турецкая система ПВО действует успешно, а дрон смог долететь до пригородов Анкары и остаться незамеченным только из-за своих небольших габаритов. Турецкие власти утверждают, что не располагают доказательствами происхождения дрона, но в то же время деликатно обратились к России и Украине с просьбой не создавать проблемы с безопасностью в Черном море.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грузовое судно Champion Pula в Черном море

С заявлением по поводу боевого дрона, который случайно смог долететь до Анкары, Министерство национальной обороны Турции выступило в четверг, 18 декабря. Оно попыталось отмести обвинения в том, что беспилотник не был перехвачен вовремя. «Утверждения о том, что наши системы ПВО уязвимы, не соответствуют действительности,— заявил на своем брифинге представитель военного ведомства, который предпочел остаться анонимным.— Обнаружение, отслеживание и перехват беспилотника были успешно осуществлены».

По словам военных, аппарат, который вторгся в турецкое воздушное пространство со стороны Черного моря, представлял собой сложную цель из-за своих небольших габаритов и низкой радиолокационной заметности.

Турецким специалистам пришлось объединить все данные — с радаров, электрооптических систем, средств радиоэлектронной борьбы и платформ раннего предупреждения — для определения траектории полета, уточнили военные. Для перехвата дрона, успевшего, по словам очевидцев, добраться до одного из пригородов Анкары, в воздух были подняты истребители F-16 ВВС Турции.

Несмотря на то что вторжение беспилотника произошло еще в понедельник, в течение последних нескольких дней турецкие официальные лица пытаются объяснить происшедшее. Вопросы по этому поводу возникли и к министру юстиции Турции Йылмазу Тунчу, который вечером 18 декабря проводил запланированную встречу с депутатами Великого национального собрания (парламента). «Это небольшое устройство,— заявил министр, рассказывая о дроне.— Оно разлетелось на очень мелкие кусочки, когда в него попали наши F-16». Он пояснил, что расследование случившегося продолжается, однако «никаких следов», указывающих на происхождение дрона, найдено не было.

Тем не менее Минобороны Турции обратилось к России и Украине с просьбой не предпринимать действия, которые ухудшили бы обстановку вокруг Черного моря.

«Обеим сторонам следует проявлять осторожность в связи с инцидентами, которые могут негативно сказаться на безопасности»,— обратило внимание военное ведомство.

Между тем бывший заместитель главы МИД Турции и экс-посол страны в НАТО Фатих Джейлан заявил, что утверждения властей об эффективном перехвате не выдерживают критики. По его словам, дрон еще на подлете должны были обнаружить береговые радиолокационные станции, однако это было не сделано. Это вызывает вопросы о плотности радиолокационного покрытия в Черноморском регионе. «Если бы беспилотник был обнаружен и сбит до входа в турецкое воздушное пространство или сразу после пересечения границы, тогда можно было бы сказать, что все работало исправно, но это не так,— сказал бывший дипломат изданию Al-Monitor.— Наше воздушное пространство было скомпрометировано беспилотным летательным аппаратом, который пролетел в непосредственной близости от столицы».

Инцидент с беспилотником произошел на фоне спекуляций о том, что Турция в ближайшее время откажется от российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Их поставки, соглашения о которых были подписаны в 2017 году, привели к тому, что Штаты на базе своего закона о противодействии врагам Америки посредством санкций (CAATSA) лишили Анкару доступа к американским истребителям пятого поколения F-35. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники на днях проинформировало, что во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Туркменистане его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган допустил возвращение «четырехсоток» российской стороне. Якобы таким способом Анкара решила выйти из-под американских санкций, получив долгожданные истребители, и наладить отношения с Вашингтоном, требующим полного отказа от С-400.

Впрочем, на брифинге 18 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос с С-400 не находился в повестке российско-турецких переговоров в Туркменистане, и пояснил, что ситуация вокруг «четырехсоток» вряд ли повлияет на качество отношений между Москвой и Анкарой.

Нил Кербелов