Посольство Японии в начале 2026 года не будет принимать заявления на визы по средам

Посольство Японии в РФ уведомило о продлении сроков рассмотрения визовых заявлений и введении технических дней с 2026 года. Прием документов не будут вести каждую среду с 21 января по 25 марта.

В дипмиссии объяснили изменения увеличением числа поступающих запросов на получение виз. «График будет изменен в зависимости от даты открытия визового центра»,— уточнили в посольстве (цитата по «РИА Новости»).

«РИА Новости» отмечает, что в посольстве ранее заявили об отсутствии планов вводить визовые сборы для россиян. При этом заявители должны будут оплачивать комиссию непосредственно визовому центру. В октябре агентство сообщало, что японское посольство планирует открыть в России визовые центры.