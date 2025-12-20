Жительница Новороссийска перевела аферистам более 9 млн рублей

В Новороссийске зафиксирован очередной крупный случай мошенничества под видом инвестиций. По данным правоохранительных органов, 42-летняя жительница города за три месяца перевела злоумышленникам свыше 9 млн руб., сообщила пресс-служба администрации города.

Как следует из материалов полиции, неизвестные, поддерживая с женщиной постоянный контакт по мобильной связи, убедили ее вложить средства якобы в биржевую торговлю. Деньги перечислялись частями через мобильное приложение на счета, не имеющие отношения к легальным инвестиционным площадкам. В общей сумме потерпевшая направила мошенникам как собственные сбережения, так и заемные средства, оформленные в нескольких банках на себя и родственников.

В УМВД по Новороссийску в очередной раз призвали граждан с осторожностью относиться к предложениям «быстрого заработка» и перед вложением средств проверять легальность инвестиционных компаний на сайте Банка России, напоминая, что организации, не включенные в соответствующий реестр, не вправе оказывать брокерские услуги.

Вячеслав Рыжков