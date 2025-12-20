Под Ессентуками произошло ДТП с тремя автомобилями и одним пострадавшим

Вблизи города-курорта Ессентуки во время столкновения трех иномарок пострадала водитель одной из машин. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставропольского края.

По предварительным данным, 19 декабря примерно в 8 часов на 1-м км автодороги «Подъезд к г. Ессентуки», водитель автомобиля Ford при выезде с прилегающей территории, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилями Hyundai Accent и Hyundai Solaris. В результате, с травмами в больницу была доставлена 31-летняя водитель Hyundai Accent, констатировали полицейские.

Они установили, что за рулем машины Ford находился 57-летний житель Предгорного округа, имеющий стаж вождения 35 лет и не являющийся злостным нарушителем ПДД.

По факту аварии проводится проверка. Идет уточнение деталей и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Всего 19 декабря, по данным краевой Госавтоинспекции, на дорогах Ставрополья произошло шесть ДТП, в которых пострадали шесть человек.

Ефим Мартов