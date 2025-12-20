В Марий Эл выплаты контрактникам с нового года составят 2,5 млн рублей

Единовременная выплата за заключение контракта на военную службу в Вооруженных Силах РФ в Марий Эл с 1 января 2026 года составит 2,5 млн руб. Об этом сообщил глава Марий Эл Юрий Зайцев.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

400 тыс. руб. из общей суммы будет выделено из федерального бюджета, остальные 2,1 млн руб. — из бюджета республики.

Указ об установлении новой суммы единовременной выплаты подписал Юрий Зайцев.

В октябре текущего года выплаты контрактникам в Марий Эл снизили с 3 млн до 800 тыс. руб., из которых 400 тыс. руб. выделялось от республики и 400 тыс. руб. от Минобороны РФ.

