Как сейчас развивается продуктовый ритейл: главное из интервью президента Х5 Екатерины Лобачевой
Продукты питания остаются одним из важнейших направлений розничной торговли. Насколько усилилась регуляторика бизнеса, как сейчас идет взаимодействие с поставщиками, маркетплейсами и каковы планы по развитию продуктовых сетей, в интервью “Ъ” рассказала президент Х5 («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») Екатерина Лобачева.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
О конфликте между розничной торговлей и маркетплейсами
- Развитие маркетплейсов уже значительно повлияло на все, что касается торговли, и эти последствия уже необратимы. Но пока продукты питания, в особенности в категории fresh (продукты с коротким сроком годности), остаются «экспертной категорией», которая менее популярна на онлайн-платформах. Это же относится к крупногабаритной бытовой технике, автомобилям, напольным покрытиям и ряду других категорий.
- Ничто не останавливает маркетплейсы от развития продаж продуктов питания, однако сделать это будет сложнее с точки зрения логистики, планирования и прогнозирования. С одной стороны, категория fresh дает высокую частотность покупки, с другой — это категорически разный набор навыков, логистических условий, требований к транспорту и распределительным центрам, к скорости и качеству доставки.
- Формат дрогери может не выстоять на розничном рынке. Это происходит в том числе за счет экспансий, скидок, промоакций, инвестиций в цену со стороны маркетплейсов, против которых сейчас выступает весь рынок, что становится действительно серьезной манипуляцией с точки зрения монополизации канала продаж.
О взаимодействии производителей, поставщиков и торговых сетей
- «Выкидывания» неудобных поставщиков с полок торговых сетей больше не происходит. Конец «войны» был где-то в начале пандемии, когда все столкнулись с одним набором трудностей, сейчас речь идет о слаженной совместной работе.
- Все торговые сети сейчас занимаются разделением ассортимента. Мы, например, не хотим, чтобы такой же товар стоял на полке у наших конкурентов. Сегодня, чтобы с нуля завоевать долю на рынке, нужно вложить в бренд гораздо больше, чем раньше. Производители выпускают по заказу сетей СТМ, чтобы иметь гарантированную «подушку безопасности».
- Готовая еда остается одной из немногих категорий, где не хватает поставщиков. Рынок очень растущий, но с точки зрения производителя — опаздывающий. Поэтому ритейлеры предпочитают развивать собственные фабрики-кухни и вкладываться в поиск и развитие поставщиков. В Х5 рассчитывают, что к 2028 году смогут закрыть дефицит производственных мощностей.
Как будут развиваться сети Х5
- К 2028 году сеть дискаунтеров «Чижик» может достичь 5 тыс. магазинов, сейчас в России насчитывается уже 3 тыс. таких магазинов. Проект уже выходит на положительную EBITDA в этом году. За пять лет в компании добились самоокупаемости этого формата.
- В планах Х5 усилить развитие СТМ. Уже сейчас многие марки среди брендов находятся в топ-10 по узнаваемости у покупателей. В планах «Пятерочки» довести долю СТМ к 2028 году до 45%, у «Чижика» — до 65%.
- Сейчас супермаркеты «Перекресток» остаются единственным форматом сетей Х5 (также «Чижик», «Пятерочка»), который не развивается за счет открытия новых магазинов. Настал период, когда формат супермаркетов должен немного «пересобраться», нарастить эффективность, а уже потом расти в площадях. Но в итоге формат сохранит свою позицию на рынке, но внутри будет модернизироваться и все время предлагать покупателю что-то новое и интересное, нежели в привычном всем магазине «у дома».
- Помимо планов торговых сетей, Х5 планирует удерживать лидерство в российском продуктовом ритейле и продолжать быть первыми в e-com. В ближайшие годы Х5 хотели бы стать лидерами в продажах готовой еды и развить крупнейшую сеть кафе в России, параллельно усиливаясь в разрезе не только торговых сетей, но и сопутствующих направлений — транспорта, импорта, ритейл-медиа и других услуг.
Подробнее — в интервью Екатерины Лобачевой для “Ъ”.