Как сейчас развивается продуктовый ритейл: главное из интервью президента Х5 Екатерины Лобачевой

Продукты питания остаются одним из важнейших направлений розничной торговли. Насколько усилилась регуляторика бизнеса, как сейчас идет взаимодействие с поставщиками, маркетплейсами и каковы планы по развитию продуктовых сетей, в интервью “Ъ” рассказала президент Х5 («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») Екатерина Лобачева.

О конфликте между розничной торговлей и маркетплейсами Развитие маркетплейсов уже значительно повлияло на все, что касается торговли, и эти последствия уже необратимы. Но пока продукты питания, в особенности в категории fresh (продукты с коротким сроком годности), остаются «экспертной категорией», которая менее популярна на онлайн-платформах. Это же относится к крупногабаритной бытовой технике, автомобилям, напольным покрытиям и ряду других категорий.

Ничто не останавливает маркетплейсы от развития продаж продуктов питания, однако сделать это будет сложнее с точки зрения логистики, планирования и прогнозирования. С одной стороны, категория fresh дает высокую частотность покупки, с другой — это категорически разный набор навыков, логистических условий, требований к транспорту и распределительным центрам, к скорости и качеству доставки.

Формат дрогери может не выстоять на розничном рынке. Это происходит в том числе за счет экспансий, скидок, промоакций, инвестиций в цену со стороны маркетплейсов, против которых сейчас выступает весь рынок, что становится действительно серьезной манипуляцией с точки зрения монополизации канала продаж.

О взаимодействии производителей, поставщиков и торговых сетей «Выкидывания» неудобных поставщиков с полок торговых сетей больше не происходит. Конец «войны» был где-то в начале пандемии, когда все столкнулись с одним набором трудностей, сейчас речь идет о слаженной совместной работе.

Все торговые сети сейчас занимаются разделением ассортимента. Мы, например, не хотим, чтобы такой же товар стоял на полке у наших конкурентов. Сегодня, чтобы с нуля завоевать долю на рынке, нужно вложить в бренд гораздо больше, чем раньше. Производители выпускают по заказу сетей СТМ, чтобы иметь гарантированную «подушку безопасности».

Готовая еда остается одной из немногих категорий, где не хватает поставщиков. Рынок очень растущий, но с точки зрения производителя — опаздывающий. Поэтому ритейлеры предпочитают развивать собственные фабрики-кухни и вкладываться в поиск и развитие поставщиков. В Х5 рассчитывают, что к 2028 году смогут закрыть дефицит производственных мощностей.

Как будут развиваться сети Х5 К 2028 году сеть дискаунтеров «Чижик» может достичь 5 тыс. магазинов, сейчас в России насчитывается уже 3 тыс. таких магазинов. Проект уже выходит на положительную EBITDA в этом году. За пять лет в компании добились самоокупаемости этого формата.

В планах Х5 усилить развитие СТМ. Уже сейчас многие марки среди брендов находятся в топ-10 по узнаваемости у покупателей. В планах «Пятерочки» довести долю СТМ к 2028 году до 45%, у «Чижика» — до 65%.

Сейчас супермаркеты «Перекресток» остаются единственным форматом сетей Х5 (также «Чижик», «Пятерочка»), который не развивается за счет открытия новых магазинов. Настал период, когда формат супермаркетов должен немного «пересобраться», нарастить эффективность, а уже потом расти в площадях. Но в итоге формат сохранит свою позицию на рынке, но внутри будет модернизироваться и все время предлагать покупателю что-то новое и интересное, нежели в привычном всем магазине «у дома».

Помимо планов торговых сетей, Х5 планирует удерживать лидерство в российском продуктовом ритейле и продолжать быть первыми в e-com. В ближайшие годы Х5 хотели бы стать лидерами в продажах готовой еды и развить крупнейшую сеть кафе в России, параллельно усиливаясь в разрезе не только торговых сетей, но и сопутствующих направлений — транспорта, импорта, ритейл-медиа и других услуг.

