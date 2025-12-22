Президент Х5: сейчас для ритейлеров нет потенциала для сделок на Дальнем Востоке

В 2022–2023 годах Х5 (развивает сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») начала активную экспансию на Дальнем Востоке, рассказала в интервью “Ъ” президент Х5 Екатерина Лобачева. Эта тенденция характерна для большинства крупнейших игроков рынка продуктового ритейла: для дальнейшего развития на Дальнем Востоке достаточная емкость рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Лобачева

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Екатерина Лобачева

«На момент выхода в регионе были игроки, которые могли бы представлять для нас интерес. Но, как вы знаете, "Самбери" заключил сделку с "Магнитом", "Реми" — с "Лентой". Там на тот момент была сеть "Амба", у которой мы затем купили более 70 магазинов, но других интересных крупных торговых сетей для нас не нашлось»,— рассказала госпожа Лобачева. Это стало причиной, почему Х5 выбрала развиваться в этом регионе за счет органического роста.

Подробнее о развитии на Дальнем Востоке и различиях между центральной частью страны — в интервью Екатерины Лобачевой “Ъ”.

