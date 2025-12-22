Президент Х5: супермаркеты должны «пересобраться», а уже потом расти в площадях

Сейчас супермаркеты «Перекресток» остаются единственным форматом сетей Х5 (также «Чижик», «Пятерочка»), который не развивается за счет открытия новых магазинов, рассказала президент Х5 Екатерина Лобачева в интервью “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Лобачева

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Екатерина Лобачева

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Настал период, когда формат супермаркетов должен немного "пересобраться", нарастить эффективность, а уже потом расти в площадях»,— отметила госпожа Лобачева.

Но этот формат не ждет судьба умирающих гипермаркетов, считает она: «В супермаркет приезжают не за большими покупками, а за широким ассортиментом и услугами. Этот запрос никуда не денется и останется для части покупателей решающим». Супермаркеты сохранят свою позицию на рынке, но внутри будут модернизироваться и все время предлагать покупателю что-то новое, более эмоциональное, красивое и интересное, нежели в привычном всем магазине «у дома», заключает Екатерина Лобачева.

Подробнее о тенденциях на рынке и развитии других форматов Х5 — в интервью Екатерины Лобачевой “Ъ”.

Алина Мигачёва