«Туризм стал одним из основных мультипликаторов развития региона»

Реальные денежные доходы жителей Карачаево-Черкесской Республики в 2025 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 8,7%, а уровень безработицы достиг исторического минимума — 0,4%. Главными двигателями экономики региона остаются промышленность и сельское хозяйство, но все более значительное место в формировании республиканского бюджета с каждым годом занимает туристическая отрасль. О прорывных инвестиционных проектах, реализуемых в КЧР, развитии курортов, строительстве первого в республике аэропорта, а также планах на дальнейшее повышение уровня жизни в регионах — Guide «Итоги года. Северный Кавказ» рассказал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Рашид Темрезов: «В уходящем году мы наблюдаем умеренный рост основных показателей социально-экономического развития КЧР»

Фото: Пресс-служба президента РФ

Guide: Как вы можете оценить уходящий год с точки зрения социально-экономического развития республики? Какие основные экономические показатели были достигнуты? Какие были сложности?

РАШИД ТЕМРЕЗОВ: В уходящем году мы наблюдаем умеренный рост основных показателей социально-экономического развития КЧР. Ключевыми отраслями региона, как и прежде, остаются промышленность и сельское хозяйство. Туризм также демонстрирует динамичное развитие. Промышленный сектор в текущем году можно охарактеризовать как стабильный, с заметной тенденцией к увеличению объемов производства.

За январь—сентябрь 2025 года объем отгруженной продукции, работ и оказанных услуг собственными силами увеличился к прошлому году на 6,5%. Индекс промышленного производства за 2025 год прогнозируется на уровне 103%. Наблюдается незначительное замедление темпов роста из-за износа основных фондов, колебаний цен на сырье, умеренного потребительского спроса и роста цен на комплектующие, а также на энергию. На мой взгляд, устойчивый долгосрочный рост в отрасли должны обеспечить инвестиции в технологии, человеческий капитал, а также — в развитие индустриальных и технопарков.

Что касается сельского хозяйства, то оно остается приоритетом экономического развития республики. За девять месяцев 2025 года объем сельхозпродукции достиг 32 млрд руб., что на 3,2% выше прошлогоднего уровня.

В строительной отрасли в текущем году также сохраняется положительная динамика. За январь—сентябрь 2025 года общий объем выполненных строительных работ достиг 12,2 млрд руб. Это на 19,4% больше, чем за тот же период в прошлом году. Ожидаем, что положительная динамика сохранится и по итогам года.

G: Какие главные достижения этого года в работе республиканских властей вы могли бы отметить?

Р. Т.: Прежде всего я хочу рассказать о большой работе, которую мы считаем для нас приоритетной,— это поддержка наших военнослужащих, тех, кто сегодня защищает национальные интересы России в зоне СВО, членов их семей, а также поддержка рождаемости и активного долголетия наших граждан. Также хочу отметить, что этот год у нас проходит под знаком 80-летия Великой Победы, и мы проводим огромную работу по патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторической памяти, поддерживаем наших уважаемых ветеранов.

На сегодняшний день в регионе в дополнение к федеральным действует 50 региональных мер поддержки военнослужащих и членов их семей. Среди них — выплата регионального материнского капитала, начиная с первого ребенка, пособия на основании социального контракта, медицинская помощь и реабилитация, компенсация расходов на газификацию жилья, оплата пребывания детей в дошкольных учреждениях, предоставление земельного участка отдельным категориям военнослужащих, помощь с переобучением и трудоустройством.

В качестве одной из мер поддержки и социальной реабилитации — реализация республиканской кадровой программы «Герои Карачаево-Черкесии» как регионального продолжения федерального проекта «Время Героев». Программа — важная мера поддержки, которая позволит нашим землякам — участникам СВО войти в резерв управленческих кадров, а в будущем вносить свой вклад в развитие республики и повышение качества жизни граждан. Кроме того, с первых дней специальной военной операции мы регулярно отправляем гуманитарную помощь нашим бойцам, держим связь с ними.

Особое внимание уделяем семьям с детьми и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Не случайно этот год мы объявили в Карачаево-Черкесии Годом демографического роста, рождаемости и активного долголетия.

В республике сегодня действуют 17 мер поддержки семей с детьми — семь федеральных и 10 региональных. С начала года, в дополнение к действующим федеральным, мы ввели новые региональные меры господдержки: единовременную выплату для молодых семей в размере 300 тыс. руб. при рождении третьего ребенка; единовременную выплату в размере не менее 100 тыс. руб. женщине, обучающейся по очной форме обучения; семьи, в которых шесть и более детей, теперь получают выплату к 1 сентября на приобретение школьной и спортивной одежды на каждого ребенка до 18 лет; семьям, в которых не менее восьми детей, единовременно предоставляется выплата на улучшение жилищных условий в размере 1 млн руб.; многодетным семьям мы компенсируем 50% за очное обучение одного ребенка.

С начала текущего года в рамках регионального проекта «Многодетная семья» нацпроекта «Семья» единовременную выплату в размере 150 тыс. руб. при рождении четвертого или последующего ребенка уже получили порядка 1000 семей нашей республики. Также в этом году около 70 семей участников СВО получили республиканский материнский капитал за каждого ребенка, рожденного или усыновленного в период выполнения бойцами задач в зоне СВО.

Кроме того, в регионе оказывают социальную помощь на основании социального контракта. В 2025 году заключено более 1900 социальных контрактов.

В дополнение к комплексу мер соцподдержки активно используем и другие инструменты. В конце 2024 года для оперативного и комплексного оказания социальных услуг семьям с детьми в различных жизненных ситуациях на базе республиканского социально-реабилитационного центра «Надежда» открыли первый в регионе Семейный МФЦ, реализованный в рамках пилотного проекта Минтруда России по поручению Президента России Владимира Путина.

Объем налоговых платежей, поступивших в бюджет КЧР за первое полугодие 2025 года от туристической сферы, превышает прошлогодний

Фото: пресс-служба правительства Карачаево-Черкесской Республики

Объем налоговых платежей, поступивших в бюджет КЧР за первое полугодие 2025 года от туристической сферы, превышает прошлогодний

Фото: пресс-служба правительства Карачаево-Черкесской Республики

Фото: пресс-служба правительства Карачаево-Черкесской Республики

G: Главным экономическим показателем развития регионов является уровень жизни населения. Улучшился ли этот показатель в КЧР в 2025 году? По каким параметрам можно судить об улучшении жизни населения республики?

Р. Т.: Безусловно, ключевой источник благосостояния наших граждан — уровень их заработной платы. В январе—августе 2025 года среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в республике составила 52 728 руб., что на 14,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом реальная заработная плата за тот же период увеличилась на 7,5% по сравнению с прошлым годом. За первое полугодие 2025 года рост реальных денежных доходов жителей КЧР по сравнению с предыдущим годом составил 8,7%. Ожидаем, что такая тенденция сохранится до конца года.

Сокращение численности безработных граждан говорит об улучшении ситуации на рынке труда в республике. По сравнению с концом сентября 2024 года, в сентябре 2025 года число официально зарегистрированных безработных уменьшилось до 0,98 тыс. человек. К концу года этот показатель составит примерно 1 тыс. человек.

Согласно методологии МОТ, уровень безработицы в республике оценивается в 6,8% от общей численности рабочей силы, что заметно ниже уровня прошлого года — 8,8%. Официально регистрируемая безработица на конец сентября 2025 года составила исторический минимум — 0,4%.

Поддержка малого и среднего бизнеса в регионе тоже приносит конкретные результаты: к ноябрю 2025 года в секторе МСП работает 51,7 тыс. человек, а количество предприятий выросло до 14,5 тыс. человек. Параллельно реализация крупных прорывных проектов создает дополнительные возможности для трудоустройства наших граждан. Так, за год появилось свыше 2,1 тыс. новых рабочих мест.

G: Основу экономики регионов составляет их инвестиционный потенциал. Какое количество инвестпроектов реализуется в настоящее время в КЧР? На какую сумму? В каких отраслях?

Р. Т.: На сегодняшний день в инвестиционный портфель региона входят 17 проектов. В активной стадии реализации — восемь инвестпроектов, каждый из которых включен в Модель экономического развития КЧР в статусе «прорывного». При этом три из них — уже реализованы, а к реализации еще двух мы приступим в 2026 году.

В настоящее время мы активно работаем над несколькими проектами в сельском хозяйстве, туризме и промышленности. Так, в сфере туризма стратегический инвестор курорта «Архыз» — ООО «Горные вершины» — до 2030 года планирует построить шесть новых канатных дорог протяженностью 10,7 км, а также 30 км горнолыжных трасс. В планах инвестора увеличить номерной фонд на курорте не менее чем до 8,6 тыс. мест. Кроме того, в планах строительство многофункционального комплекса, системы искусственного снегообразования и противооползневых, противолавинных и противоэрозионных сооружений.

Реализуется также проект «Теберда — Домбай». На этих двух курортах уже построено 1,2 км новых горнолыжных трасс, реконструировано 16 км существующих горнолыжных трасс, закуплено оборудование для снегообразования и укладки снега.

Что касается проекта «Аманауз», то он предполагает строительство одноименного круглогодичного курортного отеля в поселке Домбай на отметке 1590 м. Уже завершены работы по демонтажу старого здания, начато строительство нового объекта.

В сфере сельского хозяйства мы реализуем проект по закладке фруктового сада и строительству оптово-распределительного центра в Прикубанском районе. Инвестором является компания «Архыз-Фрут Логистик». Им запланированы закладка фруктовых садов интенсивного типа на площади 800 га и строительство оптово-распределительного центра мощностью 60 тыс. тонн единовременного хранения — одного из крупнейших в стране. Это позволит региону внести значительный вклад в обеспечение положений Доктрины продовольственной безопасности нашей страны в части достижения уровня самообеспечения фруктами и ягодами не менее 60%.

По проекту увеличения объема сельхозпродукции за счет проведения мелиорации земель инвестор КФХ «Сельхозпром» построит оросительные системы на 2 тыс. га. На землях будут расти технические, зерновые, овощные культуры и картофель. Таким образом увеличим урожайность земель не менее чем в два раза.

Также реализуем проект по комплексной реконструкции и модернизации Каскада Кубанских ГЭС, ГАЭС. Мы увеличим мощности насос-агрегатов станции №1-6 ГАЭС до 18,9 МВт.

С 2026 года начнем строительство первого в Карачаево-Черкесии аэропорта «Архыз». Его пассажиропоток к 31 декабря 2032 года должен достигнуть не менее 2 млн пассажиров в год. Это, пожалуй, самый масштабный инвестиционный проект Карачаево-Черкесии.

Кроме того, в рамках реализации проекта по модернизации прядильного производства «Вулкам» инвестор планирует запустить цех покраски пряжи. Это позволит производить импортозамещающую пряжу полного цикла и не зависеть от внешних поставщиков крашеного акрила, топса, проблем с логистикой и резких скачков цен на рынке.

G: Как в целом развивается сфера туризма в КЧР? Насколько в 2025 году вырос турпоток на курорты республики? Какую долю бюджетных пополнений составляет туристическая сфера?

Р. Т.: Для республики туризм является одним из приоритетных направлений развития. Сегодня в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» идет реализация проекта по обустройству туристского центра в Черкесске. По проекту создадим условия для удобного посещения нашей столицы, в том числе информационную доступность и единое архитектурно-культурное пространство. К концу года установим навигационные указатели разных видов, информационные стенды и архитектурную подсветку зданий.

В этом году Черкесск отметил 200-летие образования. К этой дате в республиканской столице были открыты новые объекты, отремонтировано значительное количество дорог, появились новые благоустроенные общественные пространства.

Что касается инвестиций в туризм Карачаево-Черкесии, то за последние годы объем платных услуг гостиниц и туроператоров вырос на 74,2%. Доля туризма в общем объеме экономики региона выросла с 3,8 до 4,1%.

Популярными туристическими направлениями у гостей КЧР являются всесезонные курорты Домбай, Архыз, туристический комплекс «Медовые водопады». Так, за 10 месяцев 2025 года нашу республику посетило почти 2,2 млн человек, что на 10,5% превышает аналогичный период прошлого года. По итогам текущего года ожидается цифра на отметке 2,4 млн туристов.

Туристическая сфера играет немаловажную роль и в формировании бюджета республики. Так, объем налоговых платежей, поступивших в бюджет региона за первое полугодие 2025 года, превышает прошлогодний показатель более чем на 30%.

Отмечу, что с 1 января 2025 года в ряде населенных пунктов региона, активно развивающих туризм, был введен туристический налог. В 2025 году его стоимость составляет не менее 100 руб. в сутки. Так, за девять месяцев 2025 года размер туристического налога, который поступил в бюджет региона, составил 33,5 млн руб. Эти средства направим на создание, содержание и обновление туристской инфраструктуры территорий, на которых он введен.

G: Расскажите подробнее о реализации проекта по строительству аэропорта близ Архыза. Когда планируется построить воздушную гавань КЧР? Какие будут ее параметры? Что даст региону появление в нем аэропорта?

Р. Т.: Я уже говорил, что строительство первого в республике аэропорта — очень значимый для Карачаево-Черкесии проект и с экономической, и с социальной точки зрения. Этот проект поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин, председатель Правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин. На Кавказском инвестиционном форуме в присутствии вице-премьера РФ — куратора СКФО Александра Новака мы подписали концессионное соглашение с УК «Аэропорты регионов» на проектирование, строительство и использование нового аэропортового комплекса «Архыз». Планируем, что после реализации данного проекта мы создадим 550 новых постоянных рабочих мест, а также 1,5 тыс. рабочих мест будет создано на период строительства. Ввести в эксплуатацию новую воздушную гавань собираемся в начале 2029 года. Это будет современный, полностью соответствующий федеральным требованиям аэропорт со взлетно-посадочной полосой 3 км, что позволит принимать большинство современных воздушных судов. Пассажирский терминал будет иметь площадь около 25 тыс. кв. м с пропускной способностью порядка 1 тыс. пассажиров в час. На стройплощадку выходим в начале 2026 года.

С учетом активного наращивания темпов туристической отрасли, которая сегодня стала одним из основных мультипликаторов развития экономики региона, данный проект имеет стратегически важное значение для развития всего курортного кластера Карачаево-Черкесии.

Отмечу, что с учетом отсутствия такого объекта, как аэропорт, наши курорты были менее конкурентными, в первую очередь из-за доступности и временных затрат, по сравнению с другими туристическими курортами нашей страны. Ввод в эксплуатацию нового аэропорта устранит логистические проблемы туристов и внесет значительный вклад в повышение доступности республиканских курортов, обеспечив их конкурентоспособность среди курортов России. Планируется уже к концу 2032 года достичь годового пассажиропотока не менее 2 млн человек, что позволит увеличить туристический поток в республике до 4 млн человек в год.

G: Как чувствует себя строительная отрасль КЧР? Сколько было построено жилья в 2025 году? Растет ли показатель обеспеченности населения жилыми помещениями?

Р. Т.: Плановый показатель в жилищном строительстве Карачаево-Черкесии на 2025 год составляет 280,6 тыс. кв. м, в том числе по многоквартирным домам — 89,4 тыс. кв. м. На 1 декабря 2025 года введено в эксплуатацию 264,3 тыс. кв. м жилья, в том числе четыре многоквартирных дома.

В настоящее время в КЧР на стадии строительства находится 59 многоквартирных домов общей площадью 579,8 тыс. кв. м. До конца года будет введено в эксплуатацию семь многоквартирных домов в Черкесске общей жилой площадью 56,68 тыс. кв. м.

Показатель обеспеченности населения жильем растет. В плановых показателях до 2030 года нам необходимо достигнуть значения 27,9 кв. м на человека. На 2025 год показатель обеспеченности населения жильем составляет 24,9 кв. м на человека.

Ожидается, что появление аэропорта в КЧР придаст дополнительный стимул развитию туризма в регионе

Фото: пресс-служба правительства КЧР

Ожидается, что появление аэропорта в КЧР придаст дополнительный стимул развитию туризма в регионе

Фото: пресс-служба правительства КЧР

Фото: пресс-служба правительства КЧР

G: Какие стратегические планы вы как глава республики ставите перед собой на ближайшее будущее?

Р. Т.: Благоприятный инвестиционный климат, поддержка бизнеса и привлечение частных средств в приоритетные отрасли — это только часть ключевых задач на ближайшие годы. Создаем условия, чтобы инвесторы могли реализовывать проекты в срок, а регион получал новые производства, налоги и возможности для трудоустройства.

Кроме того, мы продолжим масштабную программу строительства и ремонта социальных объектов в сферах здравоохранения и образования, культуры и спорта, продолжим приводить в порядок дороги и коммунальные системы, создадим новые комфортные общественные пространства. Особое внимание уделим развитию туризма через поддержку инфраструктуры гостеприимства. Мы постоянно актуализируем так называемую карту актуальных вопросов, с которыми обращаются к нам люди. Решение проблем, которые волнуют наших граждан, в том числе является основой для принятия управленческих решений, связанных с планированием регионального бюджета, комплексным развитием населенных пунктов.

Конкретные планы на 2026 год уже сформированы и включают строительство и ремонт объектов здравоохранения, начало реализации проекта по созданию одной из 12 передовых школ России на территории КЧР, капремонт семи школ и пяти детсадов, благоустройство 21 общественной территории.

Я благодарен за поддержку и эффективное взаимодействие с федеральным центром и уверен, что этот курс приведет к ощутимому росту благополучия в каждой семье нашей республики. Основным инструментом для решения стратегических задач и достижения национальных целей развития являются национальные проекты. Благодаря решениям Президента Российской Федерации Владимира Путина о реализации национальных проектов, на территории республики построены сотни социальных и инфраструктурных объектов, что существенно улучшило качество жизни граждан. В 2025 году Карачаево-Черкесская Республика участвует в реализации 41 регионального проекта по 12 приоритетным национальным проектам: «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети», «Семья», «Инфраструктура для жизни». Всего в 2025 году планируется построить, отремонтировать и реконструировать 94 социально значимых объекта.

Мы видим достигнутые результаты — это появление новых объектов здравоохранения, увеличение числа современных школ и детских садов, обновленная инфраструктура.

В будущем мы усилим этот фокус, требуя от каждого проекта максимальной социальной отдачи.

Главный двигатель экономики — бизнес. Мы будем последовательно усиливать меры его поддержки. За период реализации нацпроектов число субъектов МСП выросло на 30%, а их вклад в экономику региона продолжает увеличиваться. Эта динамика оказывает самое прямое и положительное влияние на создание новых рабочих мест, рост доходов граждан и, как следствие, повышение качества и уровня жизни населения Карачаево-Черкесии.

Будем наращивать объемы промышленного производства за счет интенсивного развития отраслей обрабатывающей промышленности региона. В соответствии с Планом мероприятий по развитию промышленного потенциала региона на 2025–2027 годы, реализуемым при поддержке Минпромторга России, ежегодный прирост данного показателя должен составлять 5–8%.

Также в планах увеличение объемов инвестиций в основной капитал путем реализации перспективных инвестпроектов в данной отрасли. В настоящее время в сфере обрабатывающих производств реализуются восемь проектов. После их завершения планируем создать около 850 новых рабочих мест.

В рамках программы газификации Карачаево-Черкесской Республики на 2021–2030 годы, которую мы реализуем совместно с ПАО «Газпром», обеспечим к 2030 году 100% уровень технической возможности газификации всей республики. Из 148 населенных пунктов республики на сегодняшний день газифицированы уже 120.

Также в планах обеспечить надежное электроснабжение потребителей республики путем реализации инвестиционных и ремонтных программ развития электросетевого комплекса.

Беседовал Дмитрий Михеенко