МИД: Россия негативно воспринимает возможное появление ядерного оружия у Японии

Власти России негативно относятся к дискуссиям о возможном появлении ядерного оружия у Японии, сообщил замглавы МИД Андрей Руденко. По его словам, шаги по милитаризации Токио ведут к обострению обстановки в Северо-Восточной Азии.

«Мы в курсе того, что сейчас в Японии разворачиваются дискуссии на эту тему, по поводу изменения тех положений конституции, которые касаются ее безъядерных принципов»,— сказал господин Руденко ТАСС.

Как добавил замглавы МИД России, соответствующие обсуждения «вызывают контрмеры» у стран, которым милитаризация Японии угрожает.