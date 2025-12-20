Запуск корабля Crew Dragon с космонавтом из России планируется не ранее февраля

Запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) с российским космонавтом Андреем Федяевым планируется не ранее 15 февраля 2026 года, сообщило NASA.

«Это будет второе длительное пребывание Федяева на борту орбитальной лаборатории. В 2023 году он совершил полет на космическую станцию в качестве специалиста миссии в рамках миссии NASA SpaceX Crew-6 и провел 186 дней на орбите в качестве бортинженера»,— написано в публикации NASA.

В экипаж миссии Crew-12 помимо господина Федяева войдут американцы Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также Софи Адено из Франции.