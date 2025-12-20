Замминистра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что Россия и Таиланд продолжают переговоры об использовании карт «Мир».

«Переговоры продолжаются»,— сказал господин Руденко ТАСС. Каких-либо подробностей о ходе обсуждения он не привел.

Переговоры по поводу приема карт «Мир» в Таиланде продолжаются несколько лет. В ноябре 2022 года посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават выразил надежду, что платежная система заработает в ближайшее время. В 2023-м вопрос обсуждали министры иностранных дел двух стран.