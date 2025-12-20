Трамп: президент Сирии поддерживает авиаудары США по объектам террористов

Президент США Дональд Трамп заявил, что армия страны «наносит очень серьезный ответ» террористам Исламского государства (ИГ; признано в РФ террористическим и запрещено). По его словам, президент Сирии Ахмед аш-Шараа полностью поддерживает начало операции «Ястребиный удар».

«Мы наносим очень решительный удар по оплотам ИГ (признано в РФ террористическим и запрещено,— "Ъ") в Сирии — месте, пропитанном кровью, где много проблем, но со светлым будущим, если террористы будут уничтожены»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

13 декабря на территории Сирии погибли два американских военнослужащих и гражданский переводчик из США. В ночь на 20 ноября, как пишет The New York Times, в центральных районах Сирии прозвучали взрывы. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что это «не начало новой войны, а объявление мести».