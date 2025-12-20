Курс доллара. Прогноз на 22–26 декабря

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Против рубля играет сезонный спрос на валюту со стороны импортеров Траектория ключевой ставки может играть определяющую роль в дальнейшей динамике валютных курсов. Несмотря на осторожный подход регулятора к смягчению денежно-кредитной политики, в следующем году снижение ставки, вероятно, продолжится более или менее выраженными темпами. Это может оказывать давление на рубль в среднесрочной перспективе. В краткосрочной перспективе против рубля играет сезонный спрос на валюту со стороны импортеров. Между тем поддержку в ближайшую неделю рублю может оказать приближение 29 декабря, предельного срока для налоговых выплат. В конечном счете баланс рисков складывается в пользу консолидации валютного курса в границах сложившегося диапазона 79–81 руб. за один доллар США. Рубль при этом может проявлять склонность к умеренному ослаблению в направлении верхней границы данного диапазона.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Умеренный темп смягчения денежно-кредитной политики выглядит для рубля поддержкой Рубль постепенно слабеет, что является следствием снижения притока валюты по экспортному каналу на фоне снизившихся цена на российскую нефть. Решение ЦБ по ключевой ставке совпало с рыночными ожиданиями, однако умеренный темп смягчения денежно-кредитной политики выглядит для рубля поддержкой. К концу года рубль, вероятно, замедлит темпы снижения на фоне приближения налогового периода и сезонного снижения активности внутреннего валютного рынка.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Фактор поддержки рубля На стороне рубля — сезонный рост спроса на иностранную валюту на фоне традиционного повышения общей экономической активности россиян под занавес года, а также предстоящих новогодних путешествий. Пятничное решение по ключевой ставке ЦБ РФ (снижение на 50 б. п., до 16%) не окажет значительного влияния на курс национальной валюты, поскольку оно было ожидаемо рынком, а сама ставка по-прежнему остается на высоком уровне, что выступает фактором поддержки рубля. Дополнительную волатильность курсу доллара могут добавить свежие достаточно неоднозначные данные по рынку труда и розничным продажам, которые напрямую определяют дальнейшую траекторию движения ставки Федрезерва и общей тональности его риторики. При этом среди оптимистичных для него факторов — заявление Минтруда США о росте рабочих мест в ноябре на 64 тыс., что оказалось выше, чем прогнозировалось рынком.

Илья Федоров,

главный экономист Ожидаем сохранения волатильности курса на следующей неделе Волатильность на валютном рынке сохраняется повышенной. Под конец года закрываются кредиты, участники рынка активно конвертируют валюту. В то же время может пойти авансирование импорта перед длинными российскими праздниками, чтобы импорт приехал до начала китайских праздников. В новый год импортеры идут с подраспроданным складом. Вместе с тем дисконты на нефть остаются большими. 70% падения цены нефти закрывают ФНБ, но поступление валюты от экспорта нефти будет слабым в среднесрочном периоде. Предпосылки для постепенного снижения курса рубля все еще сохраняются. Ожидаем сохранения волатильности курса на следующей неделе. Приближаются налоговые платежи, курс может вновь опуститься ниже 80.