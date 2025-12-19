Правительство поручило ФАС проиндексировать оптовые цены на газ на 9,6%

Правительство поручило Федеральной антимонопольной службе проиндексировать оптовые цены на газ в России на 9,6% с 1 октября 2026 года. Это следует из постановления правительства.

Индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным газопроводам в 2026 году составит 11,6%, в 2027-м — 11,1%, в 2028-м — 7%.

«Служба не допустит необоснованного увеличения тарифов для потребителей в ходе их индексации»,— сказали «Ъ» в пресс-службе ФАС. Индексация не превысит значений, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития России, отметили в ведомстве.

ФАС пресекает нарушения при установлении тарифов в регионах, добавили в службе. С начала года из состава тарифов было исключено 40,5 млрд руб. необоснованных средств.