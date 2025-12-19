Российская команда Win выиграла турнир по Dota 2 в Абу-Даби

Российская команда Win обыграла европейский коллектив Vikings в турнире по Dota 2 на «Играх будущего». Игра завершилась счетом 2:0. Соревнования проходят в Абу-Даби.

Общий призовой фонд — $5 млн. За победу в турнире 19 декабря участники Win получили $61,3 тыс., Vikings за второе место — $35 тыс. Третье место заняла ливанская Nigma Galaxy, получившая $26,2 тыс.

«Игры будущего» проходят с 18 по 23 декабря в 11 дисциплинах. Среди них — фиджитал-футбол, битва роботов, фиджитал-шутеры, гонки дронов. Россию представляют 77 участников из 13 команд.

Помимо Win, от России в турнире участвуют команды RFSO Lokomotiv (фиджитал-футбол), БК «Московский» и Liga Pro Team (фиджитал-баскетбол), Donstu Esports (фиджитал-шутер) и другие. Первые «Игры будущего» проходили в Казани и Сочи в 2024 году.