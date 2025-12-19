Над Черным морем и Крымом за два часа уничтожили 11 беспилотников

С 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два дрона перехвачены над территорией Республики Крым, еще девять — над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку на Севастополь, в ходе которой были уничтожены 10 воздушных целей. Зафиксированы отдельные последствия падения обломков сбитых БПЛА. Вблизи ТСН «Берег» произошло возгорание деревянного строения, а на Северной стороне города загорелась трава. Очаги пожаров были оперативно локализованы, угрозы их распространения не возникло. Пострадавших нет, экстренные службы продолжают работу и проверку информации.

Жителям рекомендовано при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно обращаться по номеру 112 и ориентироваться исключительно на официальные источники.

Также важно помнить, что в Краснодарском крае введена административная ответственность за съемку и распространение материалов о работе систем ПВО, падении беспилотников и местах дислокации военных подразделений. Соответствующие поправки утверждены на 72-й внеочередной сессии Законодательного собрания региона. Размер штрафов для граждан составляет от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. При повторном нарушении санкции увеличиваются. По словам представителей краевых властей, мера направлена на предотвращение распространения чувствительной информации и реализует поручения федерального уровня.

Мария Удовик