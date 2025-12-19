Объявлен тендер на ремонт дороги за 6,8 млрд руб. в Ольхонском районе Приангарья

ОГКУ «Дирекция автодорог» Иркутской области объявило тендер на выполнение реконструкции автомобильной дороги Баяндай–Еланцы–Хужир на участке 124–332 км и 153–932 км в Ольхонском районе Приангарья. Стоимость контракта составила более 6,86 млрд руб., указывается на портале госзакупок. Заявки на участие в торгах принимаются до 16 января.

Согласно конкурсной документации, общая протяженность двухполосного дорожного участка, на котором предстоит провести работы, составит 28,7 км. Подрядчику необходимо также обустроить водопропускные трубы, ливневые канализации, электроосвещение и барьерное ограждение.

Гарантийный срок для земляного полотна автомобильной дороги составляет 8 лет. Прогнозируемая интенсивность движения транспортного потока по полосе движения — от 1 до 2,5 тыс. автомобилей в сутки. Срок выполнения работ установлен на период с 2 марта 2026 года до 10 октября 2028 года.

Александра Стрелкова