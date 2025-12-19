Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Аделия Петросян лидирует после короткой программы на чемпионате России

Аделия Петросян выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию. За свое выступление она получила 86,52 балла.

Аделия Петросян

Аделия Петросян

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Аделия Петросян

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Действующая чемпионка страны впервые в текущем сезоне исполнила тройной аксель, также она чисто приземлила тройной лутц и каскад тройной флип—тройной тулуп. Все непрыжковые элементы были сделаны на высший, четвертый уровень.

Второе место занимает Алиса Двоеглазова (74,59). Третьей идет Анна Фролова (73,93). С произвольными программами фигуристки выступят в субботу.

Аделии Петросян 18 лет. Она дважды становилась чемпионкой России (2024, 2025) и три раза выигрывала финал Гран-при страны (2023–2025). В феврале фигуристка в нейтральном статусе примет участие в Олимпийских играх.

Чемпионат России проходит в Санкт-Петербурге. Турнир завершится в воскресенье.

Таисия Орлова

Новости компаний Все