В Севастополе силы ПВО и ЧФ сбили 10 БПЛА
Силы противовоздушной обороны и Черноморского флота отразили атаку на Севастополь, в ходе которой были уничтожены 10 воздушных целей. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
По предварительной информации Спасательной службы Севастополя, зафиксированы отдельные последствия падения осколков от сбитых беспилотных летательных аппаратов. В частности, поступило сообщение о возгорании деревянного домика вблизи ТСН «Берег». Кроме того, на Северной стороне города произошло возгорание травы, вызванное падением обломков. Очаги возгорания были оперативно локализованы, угрозы дальнейшего распространения огня не зафиксировано.
В результате инцидента пострадавших нет. Спасательные и экстренные службы продолжают работу на местах, проводится проверка поступающей информации.
Горожанам рекомендовано при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщать по номеру 112. Власти призвали ориентироваться исключительно на официальные источники информации.