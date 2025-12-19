В Севастополе силы ПВО и ЧФ сбили 10 БПЛА

Силы противовоздушной обороны и Черноморского флота отразили атаку на Севастополь, в ходе которой были уничтожены 10 воздушных целей. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По предварительной информации Спасательной службы Севастополя, зафиксированы отдельные последствия падения осколков от сбитых беспилотных летательных аппаратов. В частности, поступило сообщение о возгорании деревянного домика вблизи ТСН «Берег». Кроме того, на Северной стороне города произошло возгорание травы, вызванное падением обломков. Очаги возгорания были оперативно локализованы, угрозы дальнейшего распространения огня не зафиксировано.

В результате инцидента пострадавших нет. Спасательные и экстренные службы продолжают работу на местах, проводится проверка поступающей информации.

Горожанам рекомендовано при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщать по номеру 112. Власти призвали ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

Мария Удовик