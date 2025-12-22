Сегодня исполняется 86 лет почетному президенту НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством», академику РАН Лео Бокерии

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Лео Бокерия

Его поздравляет президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин:

— Уважаемый Лео Антонович! От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам здоровья, благополучия и неизменных успехов в реализации всего намеченного на благо развития отечественной медицины и укрепления здоровья граждан страны. Всегда рад общению!

Сегодня исполняется 70 лет директору Института археологии РАН, вице-президенту РАН Николаю Макарову

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Николай Макаров

Его поздравляет председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин:

— Уважаемый Николай Андреевич! От всей души поздравляю Вас с юбилеем. Выдающийся ученый, Вы снискали среди коллег заслуженное признание своей работой по изучению археологических памятников Русского Севера, Суздальской земли, Московского Кремля, приложили большие усилия для развития Института археологии РАН и всего отделения историко-филологических наук академии. Высоко ценю Ваше неизменное внимание к историко-просветительской работе, деятельное участие во многих значимых проектах Российского исторического общества. Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов!

