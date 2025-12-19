Федоровский путепровод в Краснодаре закрыли для движения до осени 2026 года

В Краснодаре приняли решение сохранить полное ограничение движения по Федоровскому путепроводу до 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / emnaumov Фото: t.me / emnaumov

По его словам, 20 декабря завершился двухнедельный период временного закрытия путепровода, в течение которого городские службы проверяли работу альтернативных маршрутов в сторону аэропорта по улицам Аэропортовской и имени Бершанской. За дорожной ситуацией специалисты следили круглосуточно, в том числе с использованием камер видеонаблюдения.

В рамках мониторинга была скорректирована работа светофоров на улицах Уральской, Бородинской и Горячеключевской. Несмотря на перераспределение транспортных потоков и возросшую нагрузку на эти направления, существенного ухудшения дорожной обстановки в сторону аэропорта зафиксировано не было.

С учетом результатов анализа принято решение сохранить полное закрытие путепровода и приступить к полномасштабным работам по его реконструкции. Кроме того, планируется изменить организацию движения на трассе М-4 «Дон» в районе путепровода, обновленная схема будет опубликована дополнительно.

Как уточнил мэр, к 1 сентября 2026 года власти рассчитывают открыть движение по одной половине моста, а полностью завершить реконструкцию объекта — до конца следующего года. На весь период ограничений дорожная ситуация будет находиться под контролем администрации совместно с ГИБДД, ДПС и Росгвардией с возможной корректировкой режимов движения и работы светофоров.

Мария Удовик