Какие уголовные дела возбуждали по итогам прямых линий с Путиным

19 декабря после обращений граждан к Владимиру Путину в ходе прямой линии в Новосибирской и Свердловской областях были возбуждены уголовные дела, связанные с халатностью при начислении пенсии вдове участника СВО и выдаче льготных лекарств. Практика прошлых лет — в справке «Ъ».

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

14 апреля 2016 года. Владимиру Путину пожаловались на невыплаты зарплат сотрудники сразу нескольких предприятий: «Уралавтоприцеп» (Челябинская область), рыбокомбинат «Островной» (Сахалинская область), «БТС-Гидрострой» (Республика Северная Осетия — Алания). В тот же день уголовные дела (ст. 145.1 УК РФ) возбудили в отношении руководителей «БТС-Гидростроя» и рыбокомбината «Островной», а гендиректора «Уралавтоприцепа» вызвали в правительство Челябинской области.

15 июня 2017 года. 24-летняя жительница Апатитов рассказала, что врачи слишком поздно диагностировали у нее рак четвертой стадии, лишив шанса на выздоровление. СК по Мурманской области возбудил уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ), главврач городской больницы уволился по собственному желанию. Девушку перевезли в Москву, где провели операцию и курс химиотерапии. В том же году она скончалась.

7 июня 2018 года. Прокуратура Липецкой области возбудила четыре уголовных дела для решения проблем порядка 2 тыс. обманутых дольщиков в микрорайоне «Европейский». Сразу пять компаний-застройщиков и их руководство обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ).

20 июня 2019 года. В Челябинской области местное следственное управление возбудило уголовное дело по статье о «выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ) после жалобы жителей села Варна на отсутствие пешеходного перехода через ж/д пути, разделяющие населенный пункт надвое.

30 июня 2021 года. В Красноярске следственное управление МВД возбудило дело по статьям о «мошенничестве» (ст. 159 УК РФ) и «приготовлении к преступлению» (ст. 30 УК РФ). Тогда пенсионерка пожаловалась президенту на звонки мошенников, которые представлялись сотрудниками банков и других организаций и пытались выманить у нее деньги.

14 декабря 2023 года. Управление СК по Удмуртии возбудило уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ) против управляющей компании после жалобы жителей аварийного дома в Ижевске на протечку и провисание крыши.

19 декабря 2024 года. Пенсионерка из Казани пожаловалась Владимиру Путину на злоумышленников, которые взломали ее аккаунт на госуслугах и похитили 1,9 млн руб. Местное управление МВД тогда возбудило два уголовных дела — по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ).