Четыре человека погибли при нападении с дымовыми шашками и ножом в Тайване

При нападении с ножом и дымовыми шашками в столице Тайваня, городе Тайбэй, погибли четыре человека, шестеро получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщило агентство CNA.

Нападавший во время вечернего часа пик бросил дымовую шашку на главном железнодорожном вокзале Тайбэя, а затем напал на прохожих. По данным агентства, подозреваемый в убийствах 27-летний Чан Вэнь упал с шестого этажа универмага и погиб после того, как совершил нападение.

Прокуратура округа Таоюань сообщила, что подозреваемого разыскивали с июля за уклонение от военной службы. Полицейские Тайваня заявили, что в квартире, которую арендовал Чан Вэнь, нашли материалы для изготовления взрывчатки.