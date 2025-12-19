Рынку не хватило пунктов

Снижение Банком России ключевой ставки всего на 0,5 п. п. разрушило игру спекулянтов на повышение котировок. Причем регулятор сохранил жесткий тон комментариев, указав на повышенные инфляционные ожидания. В результате если в первой половине дня индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) обновил трехмесячный максимум на ожиданиях более радикальных действий ЦБ, то на закрытии торгов откатился к минимуму с начала недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В ожидании последнего в этом году решения ЦБ по ключевой ставке инвесторы активно играли на повышение. Почти сразу после открытия торгов 19 декабря индекс Московской биржи достиг отметки 2791,25 пункта, на 1,4% выше закрытия предыдущего дня и максимального значения за три месяца. Однако преодолеть очередной «круглый» уровень (2800 пунктов) в этот день ему было не суждено. Решение Банка России снизить ключевую ставку всего на 0,5 п. п., до 16%, отбросило индекс к значениям предыдущего дня, а по итогам торгов он закрылся чуть выше отметки 2743 пункта — худший результат с начала недели.

Еще в начале прошлой недели все аналитики, опрошенные «Интерфаксом», были настроены консервативно, ожидая снижения ключевой ставки с 16,5% до 16%. Однако в последующие дни у них прибавилось поводов для оптимизма, в частности на фоне замедления инфляции.

По данным Росстата, по состоянию на 15 декабря годовые темпы инфляции снизились до 5,78% по сравнению с 6,12% неделей ранее и 6,64% в конце предыдущего месяца. А это один из главных индикаторов, на который ориентируется ЦБ в принятии решения по ключевой ставке.

Некоторые аналитики и экономисты пересмотрели свои оценки в пользу более сильного снижения ставки (на 1 п. п.).

«Многие инвесторы, в том числе и институциональные, активно открывали спекулятивные позиции, рассчитывая на снижение ставки до 15,5%»,— констатирует руководитель отдела аналитических исследований департамента торговых операций «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров. Однако после публикации решения ЦБ эти инвесторы «поспешили их закрыть», отмечает он, что и повлияло на резкое снижение котировок и индекса. Причем за 10 минут этой вынужденной «медвежьей» игры объемы торгов достигли 18,5 млрд руб., составив почти пятую часть от дневного результата. В результате объем операций с акциями из индекса IMOEX составил 100 млрд руб., максимального значения за последний месяц.

В ЦБ отметили, что, хотя замедление роста цен в ноябре позволило снизить ключевую ставку на 0,5 п. п., регулятор будет продолжать «проведение жесткой денежно-кредитной политики» на фоне опасения роста инфляционных ожиданий.

Нынешний «довольно жесткий комментарий ЦБ о том, что проинфляционные риски пока преобладают над дезинфляционными», был негативно воспринят участниками рынка, отмечает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Как указывает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых, наибольшее снижение после оглашения ставки показали акции эмитентов с повышенной долговой нагрузкой — «Мечела», АФК «Система» и застройщиков, чей бизнес зависит от ипотечных ставок (ПИК и «Самолет»). Снижение котировок этих бумаг было значительно сильнее индекса — по итогам дня они потеряли около 5%.

Тем не менее эксперты считают, что снижение ставки даже на 0,5 п. п.— это позитивный сигнал для рынка.

«Продажи носят ограниченный характер, и решение ЦБ не особо меняет взгляд инвесторов на рынок акций»,— указал собеседник “Ъ”. На заседании ЦБ в феврале следующего года «рынок будет ожидать снижения "ключа" до 15,5%», считает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. В то же время на этом заседании ЦБ сможет оценить эффект на инфляцию от повышения НДС до 22% с 1 января и в случае усиления инфляции не исключено, что ключевая ставка останется на прежнем уровне, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

До конца года значительных изменений индекса ожидать не стоит, считают эксперты. При этом для рынка акций первостепенным фактором роста остаются геополитические изменения, отмечает господин Александров. По оценке Натальи Малых, на фоне успехов в переговорах между российской и американской сторонами относительно решения украинского кризиса и возобновления отношений между странами индекс Московской биржи может вернуться к уровням 2900–3000 пунктов — показателям августа текущего года.

Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке. Как менялась ключевая ставка Источник: ЦБ РФ

Андрей Ковалев