Силы ПВО сбили пять БПЛА в Севастополе

В Севастополе отражают атаку Вооруженных сил Украины. Силы ПВО сбили пять воздушных целей в районе Качи, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

Глава региона призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности. Он предупредил жителей, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. По словам губернатора, пули, разгонные модули ракет ПВО и обломки БПЛА могут упасть на землю. «Берегите себя!» — написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.

Александр Дремлюгин, Симферополь