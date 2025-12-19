Две белгородки погибли из-за атаки на автомобиль

В районе села Борки Валуйского округа Белгородской области бойцами самообороны был обнаружен автомобиль с двумя погибшими местными жительницами. По предварительным данным, машина подверглась атаке ВСУ 17 декабря. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор региона выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что «никакие слова не смогут утешить их горе». Транспортное средство было повреждено.

За прошедшие сутки 11 муниципалитетов Белгородской области были атакованы 99 беспилотниками и 14 боеприпасами ВСУ. В результате ранен ребенок, еще один мирный житель погиб. Оказались повреждены 25 домов и 19 автомобилей.

