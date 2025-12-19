99 БПЛА за сутки атаковали Белгородскую область: есть убитый и раненый

За прошедшие сутки 11 муниципалитетов Белгородской области были атакованы 99 беспилотниками и 14 боеприпасами ВСУ. В результате ранен ребенок, еще один мирный житель погиб. Оказались повреждены 25 домов и 19 автомобилей. Это следует из ежедневной сводки Вячеслава Гладкова.

В Грайвороне в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мирный житель. От полученных ранений он скончался на месте. Также в городе от ударов дронов повреждены четыре автомобиля, две квартиры в многоквартирном доме (МКД), четыре частных дома, коммерческий и недействующий социальный объекты. В селе Дунайка Грайворонского округа — три частных дома, в селе Дорогощь — легковой автомобиль и социальный объект. Всего по муниципалитету выпустили восемь боеприпасов и 25 дронов.

В Белгороде ранен ребенок. В состоянии средней степени тяжести он госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Также в городе пострадали 42 квартиры в десяти МКД и социальный объект.

Сутками ранее при атаках 64 БПЛА в Белгородской области погиб один человек, еще 12 ранены.

Егор Одегов