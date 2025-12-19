В Севастополе число сбитых БПЛА увеличилось до пяти

В Севастополе продолжается отражение воздушной атаки, в ходе которой задействованы силы противовоздушной обороны. По актуальным данным, количество уничтоженных воздушных целей увеличилось до пяти, сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Городские службы и военные призывают жителей строго соблюдать меры безопасности, покинуть открытые пространства и находиться в защищенных местах. Отмечается, что уничтожение беспилотных летательных аппаратов ведется с применением различных средств поражения, включая стрелковое оружие.

Власти обращают внимание, что при работе систем ПВО на землю могут падать элементы ракет и обломки беспилотников, что создает дополнительную опасность. В связи с этим граждан просят проявлять осторожность и следовать рекомендациям экстренных служб.

Мария Удовик