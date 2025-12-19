Губернатор Ставрополья прокомментировал тезисы пресс-конференции Путина
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал основные тезисы пресс-конференции президента России Владимира Путина. По его словам, главная задача руководителей регионов — повышение качества жизни граждан.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Глава региона отметил актуальность модернизации жилищно-коммунального комплекса, дорог, медицинских учреждений и образовательной сферы для большинства субъектов страны, включая Ставрополье. Для решения этих вопросов в краевом бюджете на следующий год запланированы средства, планируется привлечение федеральной поддержки.
Губернатор назвал безусловным приоритетом поддержку участников спецоперации и их семей. Тысячи жителей края участвуют в сборе гуманитарной помощи, конвои с необходимым снаряжением отправляются на фронт еженедельно.
Власти региона помогают вернувшимся с передовой адаптироваться к мирной жизни. В крае действуют программы переобучения и трудоустройства, ветеранов СВО привлекают в систему управления. Дипломы о завершении переподготовки получили 39 первых выпускников программы «Герои Ставрополья», которая стала развитием президентской инициативы «Время героев».
В 2026 году планируется обновить семь детских садов в рамках президентской программы модернизации дошкольных учреждений. В них будут созданы ясельные группы, параллельно совместно с педагогическими вузами готовят специалистов.
Губернатор пообещал проработать все обращения жителей края, которые поступят в регион через «Народный фронт» с прямой линии президента.