В Севастополе сработали системы ПВО, сбиты три беспилотника

В Севастополе дежурные силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку. По предварительным данным, были уничтожены три воздушные цели в районе Качи. Об этом сообщили городские службы, сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Власти призвали жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, оставаясь в безопасных местах. По информации Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали, угроз для населения не зафиксировано.

UPD: Отбой воздушной тревоги в 21:24 мск.

Первую воздушную тревогу объявляли около 14:35 мск.

Мария Удовик