Бауманка продолжит принимать абитуриентов только по трем ЕГЭ

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана продолжит в 2026 году принимать абитуриентов на инженерные специальности только по трем экзаменам ЕГЭ. Об этом сообщили РБК в пресс-службе вуза. В конце прошлого года в вузе заявляли, что при поступлении будут требовать от студентов результаты четырех ЕГЭ.

Обязательными хотели сделать экзамены ЕГЭ по русскому языку, физике, математике и информатике. Это вызвало волну критики — абитуриенты и их родители массово жаловались на такое решение вуза, поскольку большинство школьников готовилось к поступлению по старым правилам приема. МГТУ им. Баумана провел приемную кампанию 2025 года без изменений, однако пообещал внедрить систему четырех обязательных экзаменов в 2026 году.

В вузе заявили, что для поступления на любое из направлений подготовки в 2026 году понадобятся результаты только трех экзаменов. При этом ЕГЭ по физике будет обязательным при поступлении на большинство факультетов. В пресс-службе также отметили, что в вузе обсуждают начисление дополнительных баллов при поступлении тем, кто сдавал четыре предмета — то есть и физику, и информатику. «Ежегодные глобальные обновления в правилах приема создают трудности для абитуриентов, именно поэтому существенные изменения планируются только после завершения всех обсуждений и подготовки нормативных актов», — пояснили в МГТУ им. Баумана.

Приемная кампания в российские вузы в 2026 году начнется с 20 июня. В Минобрнауки сообщили, что список инженерных направлений подготовки и специальностей, при поступлении на которые обязательным станет ЕГЭ по физике, будет расширен до 25.