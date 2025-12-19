В Севастополе четвертый раз за день объявили воздушную тревогу

На территории Севастополя вновь введен режим воздушной тревоги. Как сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев, это уже четвертый сигнал за текущие сутки.

В связи с объявлением тревоги приостановлено движение наземного общественного транспорта и работа морских переправ. Специалисты МЧС призывают граждан сохранять спокойствие и немедленно проследовать в укрытия. Рекомендуется находиться в безопасных местах внутри капитальных зданий, вдали от окон.

Мария Удовик