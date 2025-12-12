На 15,5% может вырасти плата по ЖКУ в Воронеже в октябре 2026 года

На портале органов власти Воронежской области появился проект указа губернатора о предельных (максимальных) индексах изменения платы за коммунальные услуги на 2026 год. В соответствии с документом, в муниципальных образованиях региона, как и по всей стране, с 1 января показатель вырастет на 1,7%. Однако второе повышение, запланированное на 1 октября 2026-го, будет значительно выше. В областном центре хотят увеличить плату сразу на 15,5%.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Правительство РФ утвердило предельную индексацию 25 ноября. Для 1 января установлено универсальное значение — оно связано с ростом НДС на 2%. Но для 1 октября цифры различаются в зависимости от региона. Для Воронежской области предельный индекс установлен на уровне 9,9%. Тем не менее также существует предельно допустимое отклонение от него — для региона оно составляет 3% при октябрьском повышении. Таким образом максимум, на который плата может вырасти следующей осенью в среднем по Воронежской области, составляет 12,9%.

В приложении к проекту указа перечислены предельные индексы для отдельных муниципальных образований. В абсолютном большинстве случаев увеличение составляет 11,9%. Но в ряде городов и сел оно выше. Максимальный рост предполагается в Углянском сельском поселении Верхнехавского района — 16,7%. На втором месте непосредственно Воронеж (15,5%), на третьем —Отрадненское сельское поселение (15,1%). В Яменском сельском поселении планируют увеличить показатель на 13,8%. В Нововоронеже, Борисоглебске, Боброве, Богучаре, Семилуках, Эртиле и еще нескольких десятках муниципалитетов стоимость услуг может вырасти на 12,9%.

В текущем году очередная индексация платы за жилищно-коммунальные услуги прошла в России 1 июля. Средний рост тарифов составил по стране около 13%. Этот показатель стал максимальным за последние десять лет.

Денис Данилов