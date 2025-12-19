Полиция проводит проверку после съезда школьного автобуса с трассы в Ленобласти

Полиция Ленинградской области организовала проверку обстоятельств съезда школьного автобуса в Выборгском районе. Дорожный инцидент произошел 17 декабря в 15:20 на 8-м километре автодороги Высокое — Синицыно.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 55-летний водитель, двигаясь в направлении поселка Красная Долина, осуществлял перевозку учащихся. При управлении транспортным средством у мужчины, по предварительным данным, внезапно ухудшилось состояние здоровья, в результате чего он был вынужден свернуть с проезжей части дороги.

В автобусе находились несовершеннолетние пассажиры — ученики 9-го класса. Предварительно, в результате ДТП пострадавших нет, отметили в полиции.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что по данным прокуратуры Ленинградской области, водитель прошел предрейсовый осмотр, по итогам которого был допущен к управлению. Надзорное ведомство также проводит по факту произошедшего собственную проверку.

Андрей Цедрик