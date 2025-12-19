Школьный автобус съехал c дороги в Ленобласти

Школьный автобус Приморского центра образования, съехал с дороги в Выборгском районе Ленобласти. Причиной стало плохое самочувствие водителя, сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел около 15:00 17 декабря. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту Приморск — Красная Долина, почувствовав недомогание, съехал с дороги и остановил транспортное средство. Информации о пострадавших не приводится.

По данным надзорного ведомства, 55-летний водитель прошел предрейсовый осмотр, по итогам которого был допущен к управлению. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Артемий Чулков