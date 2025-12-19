Экс-профессора Бауманки приговорили к трем годам за украинские песни

Люблинский районный суд Москвы приговорил к трем годам общего режима бывшего доцента кафедры философии МГТУ им. Баумана Александра Нестеренко. Его признали виновным в публичных призывах к экстремизму, сообщило ТАСС.

Фото: Соцсети Александра Нестеренко Александр Нестеренко

Александра Нестеренко арестовали в сентябре 2024 года, изначально ему вменяли возбуждение ненависти либо вражды. Суд установил, что преподаватель опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» песни, содержащие призывы к насилию против россиян. В их числе — композиции «Ми ростем» группы «Вопли Видоплясова» и «Батько наш — Бандера, Україна — мати».

Гособвинение запрашивало для Нестеренко четыре года колонии. Профессор не признал вину и заявил, что разместил песни для личного прослушивания «в рамках своих научных и эстетических интересов». Защита настаивала на оправдательном приговоре и утверждала, что подсудимый не совершал никаких экстремистских действий.

Никита Черненко