Четыре года колонии запросили бывшему преподавателю Бауманки за украинские песни

Прокурор запросила четыре года колонии для бывшего преподавателя МГТУ им. Баумана Александра Нестеренко за публикацию украинских песен во «ВКонтакте», сообщил корреспондент РБК из зала суда. Его обвиняют в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК).

По версии обвинения, размещенные на странице господина Нестеренко композиции, включая «Ми ростем» группы «Вопли Видоплясова» и «Батько наш — Бандера, Україна — мати», содержали призывы к насилию в отношении русских.

Александр Нестеренко вину не признал, заявив, что не публиковал никаких призывов и разместил материалы для личного прослушивания «в рамках своих научных и эстетических интересов». Защита настаивает, что господин Нестеренко не совершал никаких действий, которые можно считать экстремистскими, и просит его оправдать.

Преподаватель был задержан и помещен в СИЗО в сентябре 2024 года, спустя два дня после возбуждения дела.

Александр Нестеренко окончил Российский университет дружбы народов, а затем получил образование по специальности «прикладная социология» в МГУ. Работал доцентом на кафедре философии в МГТУ. На момент задержания входил в состав участковой избирательной комиссии № 1423 в качестве члена с правом решающего голоса от партии «Яблоко».