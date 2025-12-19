Орловская область оказалась в фокусе внимания «Единой России» в 2026 году

В список регионов, на которых руководство «Единой России» (ЕР) сосредоточит особое внимание во время Единого дня голосования (ЕДГ) в 2026 году, вошла Орловская область, сообщил «Ъ» со ссылкой на секретаря генсовета партии Владимира Якушева.

Помимо Орловской области, в зону особого внимания также входят Чувашия, Вологодская, Самарская, Свердловская и Томская области. Как отметил господин Якушев, вместе с выборами депутатов Госдумы в отмеченных регионах пройдут выборы новых составов законодательных собраний.

Владимир Якушев добавил, что партия продолжит ревизию партийной инфраструктуры. В 2026 году будет определяться список кандидатов по результатам предварительного голосования, ожидается серьезная ротация корпуса депутатов, обновление которого по итогам 2024 и 2025 годов оценивается в 75% на уровне заксобраний и административных центров. Руководство партии будет учитывать мнение губернаторов при формировании стратегии по каждому региону.

Подробнее о приоритетах ЕР на будущих выборах — в материале «Ъ».