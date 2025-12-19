Кампаний много не бывает

В зоне особого внимания руководства «Единой России» (ЕР) во время Единого дня голосования (ЕДГ) в 2026 году будут Чувашия, Вологодская, Самарская, Свердловская, Орловская и Томская области, где вместе с выборами депутатов Госдумы жители будут избирать новые созывы законодательных собраний. Об этом рассказал секретарь генсовета партии Владимир Якушев на встрече с журналистами 18 декабря. Несмотря на большую кампанию (выборы в местные парламенты пройдут почти в каждом втором субъекте), господин Якушев обещает продолжить масштабную ревизию работы партийной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Следующий год станет годом местных отделений, напомнил Владимир Якушев, поскольку минувшие «Год первичек» и «Год муниципального депутата» продемонстрировали «огромные резервы», которые единороссы еще не использовали. По его словам, совершенствование взаимодействия разноуровневых партийных структур и качественное наполнение их работы должны вестись непрерывно, иначе «система будет деградировать»: «Если работа будет осуществляться в постоянном режиме, не нужно будет совершать никаких подвигов во время кампаний».

Исчерпывающие параметры предстоящих выборов, по словам господина Якушева, еще предстоит определить. Однако уже сейчас можно сказать, что в зоне «особого внимания» партийцев окажутся Чувашия, Вологодская, Самарская, Свердловская, Орловская и Томская области. Там вместе с выборами в Госдуму пройдут выборы депутатов региональных парламентов (всего на ЕДГ-2026 таких субъектов будет 39).

По одномандатным округам партия продолжит придерживаться «централизованного подхода», продолжил Владимир Якушев. Выстраивая стратегию, руководство ЕР сформирует представление по каждому региону о том, на какое количество округов она претендует. При этом будет учитываться позиция губернаторов, подчеркнул секретарь генсовета: «Мы всегда приходим к единому мнению в конечном итоге, и, конечно, здесь в первую очередь важно мнение регионов. Это их представители будут работать в Думе, защищать интересы их субъектов».

Действующих же депутатов оценят по работе в округах, во фракции и по партийной линии. «Мы подведем итоги, кто как работал с нашими рекомендациями»,— пообещал господин Якушев. В конечном итоге список кандидатов будут определять «естественно, по результатам предварительного голосования», добавил он. Так или иначе, ротация корпуса предстоит серьезная, уверен партиец: «Он, конечно, поменяется, учитывая динамику, которая есть по 2024 и 2025 годам, где обновления под 75% идут на уровне заксобраний и административных центров».

Кандидатам, которые хотят «попробовать свои силы», Владимир Якушев рекомендовал настраиваться на «серьезную, большую работу, требующую компетенций» и самоотдачи. «И надо определиться: идеологически ты готов разделить наше мировоззрение или ты просто хочешь под флагом ЕР депутатский мандат?» — сказал секретарь генсовета. К переходам же из одной партии в другую он по-прежнему относится отрицательно: «Когда ради получения мандата человек меняет партию, я считаю, что это не здорово. Это моя позиция как члена партии».

Григорий Лейба