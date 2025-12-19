Запчастям потребовалась база

В России появится единая база китайских автозапчастей. Цифровой учет могут обязать вести производителей и дилеров, сообщают «Известия» со ссылкой на комитет Госдумы по экономической политике, который разрабатывает документ. Необходимость создания реестра объясняется сложностями с ремонтом машин из КНР. Автовладельцы и сотрудники техцентров жалуются, что даже заказанные по VIN-коду детали часто не подходят. За 20 лет в России продано 3 млн китайских машин, две трети из них приехали после 2022 года. Одобрение типа транспортного средства, необходимое для старта официальных продаж модели, выдается на усредненную модификацию. Однако у китайских моделей их десятки, и они часто меняются.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Проблема с несоответствием запасных частей существует не только для китайских брендов, но также для европейских и японских марок, произведенных в Китае или для китайского рынка, отмечает директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова: «Клиенты и сервисы часто сталкиваются с тем, что детали со старыми номерами не подходят к обновленным моделям из-за рестайлинга или изменения каких-то технических особенностей для внутреннего рынка Китая. Это приводит к простою автомобилей, дополнительным расходам и потере времени для всех участников. На текущий момент у дилеров и дистрибуторов часто нет единой надежной базы, которая позволяла бы со стопроцентной уверенностью проверить и подтвердить соответствие детали.

Ситуация усугубляется тем, что на одну деталь в системах может быть несколько номеров, и определить, что подойдет, зачастую можно только методом проб и ошибок. Мы поддерживаем идею создания единого реестра или базы данных, но ключевыми условиями тут будут являться актуальность и достоверность. Она должна постоянно и централизованно наполняться и проверяться производителями и официальными дистрибуторами. Только в этом случае она станет рабочим инструментом».

По данным «Автостата», только в этом году автовладельцы поставили на учет машины 64-х китайских марок. Более половины из них — это альтернативный импорт. Серыми схемами за четыре года в Россию ввезли 586 тыс. только новых легковых автомобилей разных марок. В лидерах спроса — Toyota, на втором месте — Geely. В топе марочного рейтинга также Changan, Lixiang, BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen.

Реестр с запчастями необходим, считает глава Союза автосервисов России Юрий Валько, однако он отмечает, что реализовать эту идею в скором времени вряд ли получится: «Это глобальная проблема — все сталкиваются с тем, что подобрать запчасти проблематично. С другой стороны, к этому привыкли еще с той поры, когда на отечественных заводах собирались корейские автомобили. Например, на ТагАЗе использовались те запчасти, которые были на складе, соответственно, по VIN-номеру и каталогам комплектующие не подходили. У нас до сих пор нет правила по раскрытию информации по предоставлению каталогов и прочего при одобрении типа транспортного средства для продажи на территории Российской Федерации, а точнее — ЕАЭС. Поэтому у нас все, кто производит автомобили во всем мире, спокойно заходят на рынок продают авто без каких-то последствий.

Имеет смысл обязать поставщика, то есть импортера и производителя, предоставлять этот каталог, а потом уже заходить на рынок с продажей автомобилей, как делается это во всем мире.

Зачем подстраиваться под тех производителей, которые не соблюдают элементарных требований? Выпустил автомобиль — создай базу запчастей и поставляй на рынок. В Европе, на основании закона Евросоюза, китайские автомобили, которые хотят продаваться там, предоставляют всю информацию, все каталоги. Естественно, там нет такого зоопарка, который сложился на нашем рынке из китайских автомобилей».

Доступ к актуальным каталогам для автосервисов и владельцев может предоставляться через «Госуслуги» или мессенджер Max, говорят депутаты.

Юлия Савина