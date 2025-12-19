На Ставрополье возбуждено дело о контрабанде леса на 1,3 млн рублей

Южная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по факту контрабанды лесоматериалов на сумму свыше 1,3 млн руб. с территории Ставропольского края. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По сообщению пресс-службы, прокуроры провели проверку соблюдения таможенного законодательства при экспорте лесной продукции. Выяснилось, что в 2023 году компания из Ставропольского края незаконно вывезла за границу буковую древесину через таможенную границу ЕАЭС.

При оформлении экспорта юридическое лицо указало недостоверную информацию о происхождении древесины. Общая стоимость контрабандных лесоматериалов превысила 1,3 млн руб.

Валентина Любашенко