Саудовская Аравия сократит расходы на строительство стадионов к ЧМ-2034

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) стремится сократить расходы на строительство стадионов к чемпионату мира по футболу 2034 года. Об этом сообщает The Guardian.

Строительство новых объектов реализуется в рамках программы Vision 2030, созданной с целью диверсификации экономики Саудовской Аравии и развитию государственного здравоохранения, образования, инфраструктуры и туризма. Vision 2030 финансируется PIF, который по-прежнему сильно зависит от нефтяных запасов. В декабре национальная нефтегазовая компания Aramco снизила цены из-за падения спроса и переизбытка предложения в странах ОПЕК.

По данным газеты, архитектурным фирмам, с которыми были заключены контракты о строительстве арен, было предложено повторно подать заявки на тендеры, поскольку их проекты посчитали «слишком дорогостоящими». Подрядчикам, в свою очередь, сообщили, что работы не начнутся в срок. При этом в PIF считают, что «ситуация остается прежней».

Саудовская Аравия была утверждена местом проведения чемпионата мира 2034 года прошлой зимой. Ожидается, что турнир пройдет с ноября по декабрь.

Таисия Орлова