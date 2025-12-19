Власти Анапы прокомментировали обращение жителей курорта к Путину о сносе домов

Мэрия Анапы прокомментировала «Ъ-Новороссийск» видеообращение жителей курорта к президенту Владимиру Путину. В ролике, отправленном на прямую линию, люди жалуются на то, что после изменения генплана в 2021 году земли под их домами получили статус особо ценных виноградопригодных угодий. Теперь мэрия курорта требует через суд снести жилье в пяти поселках: Пятихатки, Витязево, Гостагаевская, Верхнее Джемете и Цибанобалка. В видео отмечается, что среди ответчиков пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, ветераны и участники СВО.

Фото: t.me / makovozovy

В обращении отмечается, что все собственники имеют выписки из ЕГРН, которые подтверждают право на строительство. Верховный суд РФ дважды признал действия администрации незаконными.

По словам представителей мэрии Анапы, действующее законодательство исключает возможность установления градостроительных регламентов для сельскохозяйственных угодий согласно части 6 статьи 36 ГрК РФ, что исключает их застройку. «Администрация действует в строгом соответствии с утверждённым федеральным законодательством и действующим генеральным планом, который определяет целевое назначение всех земель», — говорится в ответе на запрос «Ъ-Новороссийск».

В мэрии подчеркнули, что сохранение сельскохозяйственных угодий связано с вопросами продовольственной безопасности и охраны стратегического ресурса для будущих поколений. Власти утверждают, что их действия направлены на защиту земель сельскохозяйственного назначения от негативного воздействия и предотвращение необоснованного изъятия этих земель. Судебные иски о сносе построек называют крайней, но необходимой мерой.

В администрации также заявили, что разрешительная документация на возведенные объекты у собственников участков отсутствует, а эти земли исторически относились к землям сельскохозяйственного использования.

Лия Пацан